ONU deve aprovar pacto tímido sobre armamento Na véspera do fim da negociação para o Tratado do Comércio de Armas (ATT, na sigla em inglês) na ONU, a expectativa dos negociadores era de que seja aprovado hoje um texto fraco, decepcionando várias organizações da sociedade civil. Ainda não havia ontem um acordo entre os países a respeito do documento.