ONU discute condenação a militares golpistas

Com o apoio dos EUA e da França, sanções foram impostas pelo Ecowas, bloco formado por 15 países do oeste da África. "A integridade territorial do Mali está em risco. Suas instituições também se enfraquecerão ainda mais, caso o capitão Amadou Sanogo e seus apoiadores não deixem seu poder ilegítimo", disse Victoria Nuland, porta-voz do Departamento de Estado dos EUA. Uma ajuda anual americana de cerca de US$ 70 milhões para o Mali também foi suspensa. / GUSTAVO CHACRA