ONU diz que 400 mil refugiados podem fugir do Mali nos próximos meses

GENEBRA - Mais de 700 mil pessoas devem ser desalojadas em consequência da violência no Mali, incluindo 400 mil que podem fugir para países vizinhos nos próximos meses, afirmou a agência de refugiados da ONU nesta sexta-feira, 18.

"Acreditamos que pode haver em um futuro próximo um adicional de 300 mil pessoas desalojadas no interior do Mali e um adicional de até 400 mil refugiados deslocados para países vizinhos", disse a porta-voz do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (Acnur), Melissa Fleming, em coletiva de imprensa em Genebra.

Desde que a crise começou no ano passado, 147 mil malineses já fugiram para países como Mauritânia, Níger, Burkina Fasso e Argélia, incluindo 2.744 desde que começaram os ataques aéreos franceses há uma semana, disse a porta-voz.