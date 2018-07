ONU diz que número de refugiados sírios é preocupante

ANCARA - O alto comissário da Organização das Nações Unidas (ONU) para Refugiados, Antonio Guterres, disse nesta quarta-feira, 8, que o grande número de sírios fugindo da repressão promovida pelo regime de Bashar al-Assad é algo bastante preocupante.

"Há um número significativo de sírios que cruzaram a fronteira para a Turquia e é claro que esta é uma área de enorme preocupação para nós", afirmou Guterres a repórteres, na Suécia.

Apenas nesta quarta, entre 150 e 160 sírios cruzaram a fronteira, elevando para até 550 o total de refugiados que entraram recentemente no território turco, segundo a AFP. Além disso, pelo menos 1,5 mil refugiados sírios chegaram ao norte do Líbano desde abril.

Guterres afirmou que é fundamental ajudar os dois países a lidar com a questão. "É importante dizer que os sírios têm sido um povo muito generoso, recebendo refugiados do Iraque, refugiados palestinos, e que nós também temos operações muito importantes com refugiados na Síria", acrescentou.

Mais cedo hoje, o primeiro-ministro turco, Recep Tayyip Erdogan, disse que a Turquia deixaria a porta aberta para os sírios fugindo da repressão e renovaria o pedido para que Assad, um aliado próximo, introduza reformas democráticas. A Turquia e a Síria compartilham uma fronteira de mais de 800 quilômetros.