ONU diz que Rússia deveria anular lei contra gays

Em relatório divulgado nesta quarta-feira, o painel observa que o objetivo inicial da lei é proteger as crianças, mas que ela "encoraja a estigmatização e a discriminação contra" gays, lésbicas, bissexuais e transgêneros, o que inclui crianças.

O Comitê para os Direitos da Criança disse que teme que "vagas definições do que é propaganda levem a ataques e perseguições" à comunidade gay russa, o que pode incluir abusos e violência contra essas pessoas.

A lei, aprovada pelo presidente Vladimir Putin em julho do ano passado, é vista por ativistas como uma proibição de praticamente qualquer expressão dos direitos dos gays e está no centro das atenções, na medida em que a Rússia sedia os Jogos Olímpicos de Inverno, que começam nesta semana no balneário de Sochi. Fonte: Associated Press.