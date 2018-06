ONU diz que Síria tem mais instalações de armas químicas

De acordo com diplomatas, Kaag disse em reuniões particulares que três instalações são destinadas a pesquisa e desenvolvimento e uma para produção. Segundo ele, nenhum novo agente químico foi associado com os quatro locais.

A embaixadora dos EUA na ONU, Samantha Power, publicou em sua conta no Twitter que "devemos pressionar o regime (sírio) para que ele não esconda a capacidade de armas químicas".

O fato aumenta as preocupações a respeito da transparência do governo sírio em relação ao programa de armas químicas. Os EUA estão receosos de que o grupo extremista Estado Islâmico, que ocupou grandes partes da Síria, e outros grupos terroristas possam ter acesso às armas químicas, se o país estiver escondendo algum estoque.

Uma missão conjunta entre a ONU e a Organização para Proibição de Armas Químicas (OPCW, na sigla em inglês) foi encarregada em 2013 de eliminar o programa de armas químicas sírio, após acordo entre o país e o Conselho de Segurança da ONU. De acordo com a missão, 1.300 toneladas de armas químicas foram removidas. A OPCW informou que a desativação de instalações de armas químicas na Síria deve acontecer no começo desde mês e que uma das 12 instalações deve ser destruída até o fim de novembro. Fonte: Associated Press.