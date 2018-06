ONU diz que terroristas islâmicos devem ser combatidos

Zedi disse ao Conselho de Segurança da ONU que muitos muçulmanos se opõem ao grupo pelos crimes que ele cometeu em impor a sua ideologia, incluindo provável genocídio, crimes contra a humanidade e crimes de guerra.

O Estado Islâmico tomou o controle de uma larga faixa de território na Síria e no Iraque. A coalizão liderada pelos EUA vem realizando ataques aéreos contra o grupo nos dois países, mas Zeid questionou "se é possível bombardear uma ideologia como essa".

O representante da ONU implorou que o Conselho de Segurança apoie esforços derrubar o Estado Islâmico e a "ideologia da violência e da morte, em prol dos direitos dos todos no Iraque". Ele também pediu para o novo governo iraquiano se unir à Corte Penal Internacional para que os líderes do grupo extremistas possam ser processados. Fonte: Associated Press.