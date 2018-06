ONU diz ter quase certeza de que houve crimes de guerra no Iraque Forças aliadas ao Estado Islâmico no Iraque e no Levante (Isil, na sigla em inglês) quase certamente cometeram crimes de guerra ao executar centenas de não-combatentes no Iraque, declarou a Alta Comissária das Nações Unidas para Direitos Humanos, Navi Pillay, nesta segunda-feira.