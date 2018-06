ONU: documento pede cessar-fogo na Faixa de Gaza

Antes de participar da reunião do Conselho de Segurança a respeito do conflito entre israelenses e palestinos, Mansour disse que o documento seria entregue a todos os 15 membros do Conselho de Segurança até o fim do dia.

Datado de 18 de julho, o documento pede "um imediato, durável e plenamente respeitado cessar-fogo, incluindo a retirada das forças de ocupação de Israel da Faixa de Gaza". Também solicita que sejam tomadas "as medidas necessárias para assegurar a proteção de civis, incluindo a suspensão imediata de represálias militares, punições coletivas e uso excessivo da força contra a população civil palestina". Fonte: Associated Press