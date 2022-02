ONU e G7 se reúnem para discutir risco de invasão russa da Ucrânia

WASHINGTON - Os líderes do grupo dos sete países mais ricos do mundo, o G7, irão se reunir virtualmente nesta quinta-feira, 24, para discutir a crise na Ucrânia, informou a Casa Branca na noite desta quarta-feira, 23, ao mesmo tempo em que diplomatas confirmavam um encontro do Conselho de Segurança da ONU que deve ser realizado nas próximas horas.

As convocações acontecem em meio a um aumento da tensão na região, pouco tempo após o presidente ucraniano, Volodmir Zelenski, ir à televisão pedir que a guerra seja evitada. “Os ucranianos querem paz”, disse ele em discurso que parecia direcionado aos russos.

Mais cedo, rebeldes ucranianos pró-russos pediram ajuda militar a Moscou, um movimento que era esperado e poderia servir de pretexto para a invasão russa.

Cerca de 80% dos 190 mil soldados russos e forças separatistas da Ucrânia estão mobilizadas para o combate apenas à espera da ordem do presidente Vladimir Putin, disse o Departamento de Defesa dos Estados Unidos nesta quarta-feira.

Mais informações em breve. /Com agências