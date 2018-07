ONU e Governo brasileiro condenam ataques em Mumbai Por meio de comunicado divulgado hoje pelo Itamaraty, o governo brasileiro condenou os ataques simultâneos que deixaram ao menos 21 mortos em Mumbai, capital comercial da Índia. "O governo brasileiro recebeu com consternação a notícia de que atentados a bomba atingiram a cidade de Mumbai, na Índia, matando pelo menos 21 pessoas e ferindo muitas outras", escreveu a assessoria de imprensa do gabinete do chanceler Antonio Patriota.