ONU e Irã decidem manter diálogo nuclear

VIENA - O Irã e a agência nuclear da ONU encerraram nesta terça-feira, 15, dois dias de reuniões, concordando retomar o diálogo na semana que vem, dois dias antes do reinício das negociações de Teerã com seis potências mundiais preocupadas com um possível componente bélico do seu programa atômico.

As partes se mostraram otimistas, mas não ficou claro se a Organização das Nações Unidas conseguiu algum avanço em um dos seus principais objetivos: garantir o acesso a uma instalação militar suspeita ao norte de Teerã.

"Tivemos um bom intercâmbio de opiniões e vamos nos reunir de novo na segunda-feira", disse o vice-diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA, um órgão da ONU), Herman Nackaerts, a jornalistas na sede da missão diplomática iraniana de Viena onde o encontro ocorreu.

Ao lado dele, o embaixador iraniano na AIEA, Ali Asghar Soltanieh disse que houve "discussões frutíferas num ambiente muito propício". "Tivemos progresso", acrescentou.

Detalhes dos encontros não foram divulgados, e não se sabe se os participantes discutiram o acesso de inspetores da AIEA ao quartel de Parchin, onde a agência suspeita que tenham ocorrido atividades relevantes para o desenvolvimento de uma bomba.

O Irã afirma que seu programa nuclear se destina exclusivamente a fins pacíficos.