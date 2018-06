ONU e Irã discutirão programa nuclear em novembro A Agência Internacional de Energia Atômica das Nações Unidas (AIEA) e o Irã vão se encontrar novamente no dia 11 de novembro para discutir o programa nuclear do Teerã. A decisão foi tomada após uma reunião entre as partes nesta terça-feira. O encontro ocorre antes das negociações entre o Irã e as potências mundiais na próxima semana em Genebra, sobre as acusações de que o país tenha realizado pesquisas com armas nucleares antes de 2003.