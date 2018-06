ONU e Rússia debatem futuro da Ucrânia

O porta-voz Stephane Dujarric afirmou que Ban debateu com Putin, nesta terça-feira, questões relacionadas à Ucrânia, à Síria e a outros desafios globais às margens de um encontro de dois dias sobre Segurança da Ásia, em Xangai.

Ele disse que o secretário-geral pontuou que as próximas eleições presidenciais na Ucrânia "são uma oportunidade para avançar em direção à paz no longo prazo e à estabilidade no país".

Sobre a Síria, o porta-voz afirmou que Ban e Putin "discutiram as oportunidades para uma solução política, e a necessidade urgente de aliviar a terrível situação humanitária de milhões de refugiados e pessoas deslocadas internamente". Ele não deu mais detalhes. Fonte: Associated Press.