ONU elogia troca de presos entre Israel e Hamas

BERNA - O secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, disse em coletiva de imprensa realizada hoje, 17, que a troca de prisioneiros entre Israel e palestinos é um movimento positivo em direção à paz.

Na avaliação do secretário, a medida é “um passo bem-vindo que deve gerar um momento positivo nos esforços para solucionar os conflitos no Oriente Médio”. Ele disse que os palestinos sofreram durante décadas ao não contar com liberdade genuína e nem com direitos humanos. Ban Ki-moon afirmou, ainda, que as Nações Unidas trabalharam duro para solucionar o conflito.

O acordo entre Israel e Hamas para libertar o soldado israelense Gilad Shalit, detido em Gaza em junho de 2006, deve ser colocado em prática amanhã, terça, 18. Em troca, Israel se comprometeu a liberar 477 soldados palestinos.