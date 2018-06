ONU encontra segunda caixa preta de aeronave caída no Mali

A Organização das Nações Unidas (ONU) informou neste sábado que seus especialistas localizaram a segunda caixa preta do avião da Air Algerie que caiu no Mali durante a semana.

As evidências iniciais do local do acidente, uma região desértica de difícil acesso, indicam que a aeronave se partiu quando atingiu o solo na manhã da quinta-feira passada, fazendo com que a hipótese de ataque seja improvável.

O número de mortos é de 118, incluindo 54 cidadãos franceses.

O presidente da França, François Hollande, disse na sexta-feira que a primeira das caixas pretas da aeronave tinha sido encontrada e seria analisada. Hollande deve se encontrar com familiares de vítimas ainda neste sábado.