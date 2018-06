ONU encontra segunda caixa-preta de avião no Mali

A missão de paz da Organização das Nações Unidas (ONU) no Mali disse neste sábado que seus especialistas encontraram a segunda caixa-preta do avião da Air Algerie que caiu e se desintegrou numa área remota do Mali, deixando 118 mortos.

Os membros da missão da ONU encontraram a segunda caixa-preta que pode ajudar a determinar qual foi a causa da queda do avião, de acordo com comunicado.

A aeronave da Air Algerie estava voando de Ouagadougou, em Burkina Faso, para Argel, na Argélia na quinta-feira quando caiu numa área remota do Mali nas proximidades de Burkina Faso.

O governo de Burkina Faso levou três membros da família das vítimas para a região onde caiu o avião em Mali. Um helicóptero transportou as famílias vindas da França, Líbano e Burkina Faso. Um psicólogo acompanha o grupo e um segundo voo a região está planejado para a tarde de sábado.

Em Paris, o presidente francês François Hollande está reunido com familiares das vítimas. Mais da metade das pessoas a bordo do avião eram franceses. Fonte: Associated Press.