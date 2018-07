ONU envia auxílio para desabrigados na Turquia O Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (Acnur) disse que está enviando auxílio em emergência para milhares de pessoas que ficaram desabrigadas no leste da Turquia, após o devastador terremoto de 7,2 graus que atingiu a província de Van no domingo passado. O porta-voz do Acnur, Adrian Edwards, disse que o primeiro dos quatro aviões cargueiros pousará mais tarde nesta sexta-feira na cidade de Erzurum, a partir de onde caminhões levarão os suprimentos até Van. Edwards disse que é "grande a necessidade de abrigos" e cada avião transportará 500 tendas e 10 mil cobertas.