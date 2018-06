ONU envia equipe ao Irã para fiscalizar acordo nuclear

A equipe, que é liderada pelo diretor da força-tarefa da Agência Internacional de Energia Atômica (IAEA, na sigla em inglês) para o Irã, Massimo Aparo, se reunirá com autoridades iranianas, informou a IRNA. Os inspetores foram encarregados de reportar à agência os passos a serem tomados por Teerã no pacto firmado entre o Irã e as grandes potências em novembro de 2013 e concluído na semana passada.

Conquistado depois de anos de negociações infrutíferas, o acordo entra em vigor em 20 de janeiro e deve durar por seis meses, período durante o qual o Irã, entre outras obrigações, deve restringir as operações de enriquecimento de urânio a 5%. O país também deve começar a neutralizar seu estoque de urânio purificado a 20%. Ambas as medidas serão monitoradas pelos inspetores da agência da ONU.

O chefe de energia atômica do Irã, Ali Akbar Salehi, disse que os supervisores visitarão as duas instalações de enriquecimento de urânio, em Natanz e Fordo, na região central do país, segundo o IRIBNews.ir. "Uma das responsabilidades deles é inspecionar as máquinas centrífugas para garantir a suspensão do enriquecimento de 20% ocorra", disse Salehi.

Em troca, as sanções impostas ao Irã serão aliviadas e o país terá acesso a quase US$ 4,2 bilhões de ativos congelados em oito parcelas. Durante os seis meses do pacto, o Irã manterá intensas negociações com Grã-Bretanha, China, França, Rússia, Estados Unidos e Alemanha para chegar a um acordo mais abrangente que reduza as preocupações do Ocidente com os planos nucleares iranianos. Alguns governos suspeitam que o programa nuclear do Irã mascara uma manobra para produção de armas nucleares, algo que Teerã nega veementemente. Fonte: Dow Jones Newswires.