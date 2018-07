ONU enviará 30 observadores para monitorar acordo na Síria

GENEBRA - A ONU anunciou nesta quinta-feira, 12, que enviará 30 observadores à Síria para monitorar o cessar-fogo no país. A decisão foi tomada a pedidos do enviado especial da ONU Kofi Annan.

Veja também:

Pelo menos cinco morrem após trégua entrar em vigor na Síria

Pressionada, Síria promete atacar trégua, mas diz que 'retaliará ataques'

BASTIDORES: 'Estado' é um dos únicos veículos a chegar na capital Síria

Ele também pediu com urgência para que os membros do Conselho ordenem ao presidente sírio Bashar Assad que mande as tropas do governo de volta aos quartéis. "Tropas e armas pesadas continuam em centros populacionais", disse o enviado em vídeo ao Conselho.

O Secretário Geral da ONU Ban Ki-moon pediu cautela nas ações. Para ele, o frágil cessar-fogo pode ser revertido por um simples disparo. Susan Rice, a atual presidente do Conselho, declarou: "Temos um ano de evidências que nos levam a um enorme ceticismo quanto ao cumprimento do acordo".

Rice e Annan disseram ao Conselho que receberam relatos não confirmados de que houve violência em algumas cidades depois do início do cessar-fogo, mas que isso era esperado para as primeiras horas do fim de hostilidades, com os partidos "testando uns aos outros".