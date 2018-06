ONU enviará ajuda por via aérea do Iraque para Síria O primeiro envio de ajuda da Organização das Nações Unidas por via aérea para a Síria, a partir do Iraque, levará nos próximos dez dias comida e suprimentos de inverno para o nordeste sírio, uma área de maioria curda, com a permissão dos governos dos dois países, informaram agências de ajuda da ONU nesta terça-feira.