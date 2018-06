ONU enviará chefe de direitos humanos ao Sudão do Sul Um porta-voz do secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), Ban Ki-moon, afirmou que ele enviará a chefe de direitos humanos e o assessor especial sobre genocídio da entidade ao Sudão do Sul este fim de semana para investigar os "ataques brutais" contra civis no país nos últimos dias e o uso do rádio "para disseminar um discurso de ódio". O porta-voz Stephane Dujarric disse a repórteres nesta sexta-feira que os dois se encontrarão com autoridades do Sudão do Sul e da região.