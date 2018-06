ONU espera fim de conflito em Israel em breve

O secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), Ban Ki-moon, diz acreditar que sua missão de emergência ao Oriente Médio resultará no fim dos combates entre Hamas e Israel "em um futuro muito próximo".

Por videoconferência a partir de Ramallah, na Cisjordânia, ele disse ao Conselho de Segurança que não podia revelar publicamente detalhes "neste momento altamente sensível". Quando Ban Ki-moon começou a falar, uma sirene podia ser ouvida ao fundo. "É minha esperança e crença de que essas negociações levarão a resultados e colocarão fim ao conflito em um futuro muito próximo", disse. Ele advertiu, porém, que "é claro que existem muitos obstáculos e complexidades".

O chefe da ONU, que visitou também Qatar, Kuwait, Cairo e Jerusalém, afirmou que ainda irá à Jordânia e à Arábia Saudita, no que ele chamou de "missão de solidariedade e paz". Nos últimos três dias, Ban Ki-moon se reuniu com o chefe da Liga Árabe, os líderes árabes, palestinos e israelenses, além do secretário de Estado americano, John Kerry, e o ministro das Relações Exteriores da Noruega. Ele ainda conversou com o presidente francês, François Hollande. Fonte: Associated Press