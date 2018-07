ONU estima que 100 mil tenham fugido do país A ONU informou ontem que 100 mil pessoas fugiram dos confrontos na disputada região de Abyei, no Sudão. Forças do norte e do sul têm se enfrentado na região, a um mês da divisão do Sudão em dois países distintos. Os EUA pediram o fim dos confrontos. De acordo com o porta-voz do Departamento de Estado, Mark Toner, a violência deve parar imediatamente.