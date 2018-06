ONU estima que conflito deixará 700 mil refugiados O conflito no Mali ameaça deixar mais 700 mil deslocados, com cerca de 400 mil sendo obrigados a cruzar as fronteiras para países vizinhos. O alerta é da ONU, que rejeita as afirmações otimistas dos governos europeus de que a crise pode ser resolvida no curto prazo e revela sérias violações de direitos humanos cometidas tanto pelos grupos islâmicos quanto pelo Exército do Mali.