ONU: EUA lideram são maiores exportadores de armas

A Itália aparece na lista como um dos maiores importadores de armas portáteis, cuja relação também é liderada pelos EUA, de acordo com dados de 2011 divulgados pela ONU ontem.

De acordo com as estatísticas da ONU, o volume do comércio global de armas portáteis e leves quase que dobrou entre 2001 e 2011 - passou de US$ 2,38 bilhões para US$ 4,63 bilhões.

O comércio internacional de munição para armas portáteis viu o maior aumento, seguido de pistolas e revólveres, e rifles e espingardas esportivos. Fonte: Associated Press.