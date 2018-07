O general Robert Mood, chefe da missão de observadores da ONU, disse que nem as tropas do governo sírio nem os grupos rebeldes armados estão se mostrando dispostos a uma trégua temporária para a saída de civis, em especial no caso de Homs.

Ele salientou ainda que, até o momento, todos os esforços da ONU para retirar os civis de Homs fracassaram. As informações são da Associated Press.