ONU faz apelo para que Hamas aceite cessar-fogo

Ban ki-moon "dá suporte integral" à iniciativa de interromper as agressões, segundo o porta-voz da ONU, Farhan Haq. "Ele está profundamente preocupado porque os ataques não pararam, apesar de Israel estar pronto para aceitar o cessar-fogo", disse Haq.

O porta-voz afirmou ainda que o secretário-geral "pede ao Hamas para cooperar com a iniciativa do Egito e faz apelo para que ambos os lados aproveitem essa abertura diplomática".

Em Israel, o presidente Shimon Peres disse que a morte de civis como resultado aos ataques do exército do país cria um dilema moral. Segundo ele, no entanto, Israel não tem alternativas enquanto os militantes islâmicos continuarem a lançar foguetes de Gaza em direção ao país. "Há um dilema moral, mas eu não tenho uma solução para ele", disse.

Uma comissão do Senado dos Estados Unidos apoiou na sessão desta terça-feira uma lei que prevê dobrar o repasse de verbas para o sistema de defesa anti-mísseis de Israel, chamado de domo de ferro. O orçamento chegou a quantia de US$ 351 milhões. Durante o acirramento dos conflitos na última semana, o sistema conseguiu interceptar dezenas de mísseis e nenhuma vítima foi registrada em Israel, apesar de o número de mortos palestinos ter passado de 190. Fonte: Associated Press.