ONU fecha acordo com a Síria sobre investigação A Organização das Nações Unidas (ONU) e a Síria fecharam um acordo sobre uma investigação de uso de armas químicas no país, afirmou a instituição. O governo do presidente Bashar Assad convidou uma equipe da ONU a visitar Damasco no início deste mês depois de ter pedido que a organização internacional investigasse um suposto ataque químico em Khan al-Assal, uma aldeia no norte do país. O regime sírio e os rebeldes que lutam para derrubá-lo acusam um ao outro de terem usado agentes químicos no incidente em 19 de março.