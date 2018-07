ONU fecha transporte no Iraque de exilados do Irã A Organização das Nações Unidas (ONU) anunciou hoje que assinou um acordo com o governo do Irã para movimentar um grupo de exilados iranianos de um acampamento no nordeste do Iraque. Em comunicado, a Missão de Assistência das Nações Unidas no Iraque afirmou que o acordo estabelece um processo para transportar os residentes a um local temporário, onde a agência de refugiados da ONU vai tentar convencê-los a se estabelecer em outro país.