ONU: há progressos em investigação sobre armas no Irã

A agência disse que Teerã concordou em "trocar informações" sobre as suspeitas de que o país teria manipulado explosivos de alta potência como parte de uma possível tentativa de detonar uma carga nuclear.

Também nesta quarta-feira o Irã concordou em fornecer mais respostas sobre as alegações de que o país teria trabalhado em modelos de uma ogiva nuclear.

A AIEA anunciou os avanços após uma visita a Teerã de uma delegação da ONU na segunda-feira.

O Irã nega qualquer interesse - ou trabalho - em armas nucleares, alegando que o programa nuclear é para fins pacíficos. Mas depois de anos de impasse, ele prometeu cooperar no ano passado na esperança de que irá avançar em seu objetivo de colocar um fim a todas as sanções contra a sua economia. Fonte: Associated Press.