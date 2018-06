ONU informa que sírios refugiados passam de 2 milhões

Síria já ultrapassou a marca de 2 milhões, representando outro aspecto de uma guerra civil que não mostra sinais de melhora.

De acordo com Antonio Guterres, chefe do Escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, aproximadamente 5 mil pessoas deixam a Síria por dia. Apenas nos últimos 12 meses, Guterres estima que saíram 1,8 milhão de pessoas do território sírio.

A enviada especial da ONU, Angelina Jolie, disse que "alguns países vizinhos podem chegar a um colapso caso a situação continue a deteriorar no ritmo atual".Fonte: Associated Press.