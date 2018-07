ONU inicia distribuição de ajuda alimentar A ONU começou ontem a distribuir ajuda humanitária na Somália. De acordo com a porta-voz do Programa Mundial de Alimentação da ONU, Chaliss McDonough, um avião partiu do Quênia com dez toneladas de suplementos que serão usados para tratar a desnutrição de crianças na Somália. Esse é o primeiro de vários voos que ocorrerão nas próximas semanas para enviar alimentos à população.