ONU investigará uso de arma química A ONU investigará o uso de armas químicas na guerra civil síria, o que pode levar à condenação do regime de Bashar Assad por crimes contra a humanidade, anunciou ontem o secretário-geral da organização, Ban Ki-moon. Um dia antes, o próprio governo sírio pediu à ONU que investigasse o uso de armas químicas pelos rebeldes em um ataque contra a vila de Khan al-Assal no norte de Alepo, na terça-feira. Os rebeldes acusam o regime de Assad pelo ataque. Ban Ki-moon disse que ambos os lados do conflito serão investigados. Mas um funcionário de alto escalão da Casa Branca, que falou à agência Associated Press na condição de anonimato, afirmou ontem que o serviço de inteligência dos EUA têm "fortes indícios" de que não foram usadas armas químicas.