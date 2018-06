ONU: Irã congelou temporariamente programa nuclear

NOVA YORK - Um relatório confidencial da Organização das Nações Unidas (ONU) afirma que o Irã está honrando o compromisso de não expandir seu programa nuclear enquanto negocia com seis potências mundiais um acordo sobre o tema.

O relatório da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) obtido pela agência Associated Press pode ser usado pela Casa Branca para mostrar que o Irã está negociando seriamente, o que dificultaria aos parlamentares do Congresso a defesa de novas sanções contra Teerã.

O presidente Barack Obama alertou sobre a possibilidade de novas sanções prejudicarem as conversas. Negociadores de seis países tentam chegar a um acordo até junho que retiraria as sanções do Ocidente ao Irã em troca da certeza de que seu programa não iria produzir armas nucleares. / ASSOCIATED PRESS