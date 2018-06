ONU: Irã cumpre meta de neutralização de urânio

A AIEA relatou que o Irã tem agora menos de 40 quilos de material. Isso é cerca de um quinto do que seria necessário para uma arma.

A agência relatou o desenvolvimento nesta sexta-feira em um relatório confidencial obtido pela Associated Press.

O Irã nega qualquer interesse em ter armas atômicas, mas concordou com algumas concessões a respeito de seu programa nuclear em troca do cancelamento das sanções econômicas.

A diluição e conversação a 20% dos estoques de urânio enriquecido estavam entre os compromissos iranianos no âmbito do acordo. Fonte: Associated Press.