ONU: mais de 1.200 iraquianos foram mortos em novembro

Segundo a Missão de Assistência da ONU no Iraque, 1.232 iraquianos foram mortos em novembro e 2.434 ficaram feridos, uma pequena queda em relação aos números do mês passado.

A direção de Saúde da província de Anbar, no oeste, repassou informações sobre mortos e feridos no local para a ONU. De acordo com os dados, 402 pessoas foram mortas na província no período, a maioria em Ramadi, onde membros do grupo Estado Islâmico continuam a combater com forças de segurança iraquianas. A ONU verificou que pelo menos 332 pessoas foram mortas na província de Bagdá.

Em outubro, segundo levantamento da ONU, 1.273 pessoas foram mortas em decorrência da violência no Iraque. Fonte: Associated Press.