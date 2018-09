ONU manifesta preocupação com militarização de fronteiras com Venezuela

GENEBRA - Um grupo de entidades da ONU afirmou estar preocupado com a militarização das fronteiras com a Venezuela e com incidentes de xenofobia contra os migrantes e refugiados que, fugindo do regime de Nicolás Maduro, passaram a causar tensão em cidades de países vizinhos.

Nas últimas semanas, governos de Brasil, Peru e Equador incrementaram a presença de militares em suas fronteiras. A violência como a vista em Paracaraima, no Estado de Roraima, também foi recebida como sinal de alerta de que a situação poderia sair do controle.

Numa declaração conjunta pedindo a criação de uma resposta regional à chegada massiva de imigrantes e refugiados venezuelanas, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) e diversos comitês, órgãos e relatores da ONU afirmaram que a América do Sul "deve adotar de uma resposta internacional e regional coordenada, com base nos direitos humanos e no princípio da responsabilidade compartilhada".

A lista de signatários do comunicado inclui o Comitê sobre a Proteção dos Direitos de todos os Trabalhadores Migrantes e Membros de suas Famílias, o Comitê sobre os Direitos das Crianças, o Escritório Regional para a América do Sul do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos e Felipe González, Relator Especial sobre os Direitos Humanos dos Migrantes da ONU.

De acordo com dados da ONU, em junho estimava-se que 2,3 milhões de venezuelanos já tinham saído de seu país, principalmente com destino à Colômbia, Equador, Peru, Brasil e Chile.

E a resposta da região foi alvo de um alerta emitido pelas entidades internacionais. Os órgãos "expressam sua preocupação diante das práticas discriminatórias observadas nos últimos meses na região, tais como: solicitação de passaportes, certificados, legalizações/reconhecimento de firma, e outros documentos oficiais para a entrada em seus territórios; a militarização das fronteiras; casos de deportações arbitrárias e expulsões coletivas; e ações de discriminação e violência de caráter xenofóbico contra a população venezuelana nas localidades receptoras".

Numa lista de 16 recomendações aos governos, os representantes da ONU solicitam que sejam implementadas medidas para "prevenir a discriminação e a xenofobia contra venezuelanos". "Os Estados devem implementar medidas positivas como campanhas educativas e de sensibilização dirigidas a promover sociedades multiculturais e a lutar contra a discriminação e a xenofobia."

A lista ainda inclui a recomendação para que se adote medidas para "promover a integração social e a resiliência das pessoas venezuelanas, em especial através da garantia do direito à não discriminação e dos direitos econômicos, sociais e culturais, incluindo o acesso ao trabalho, à educação e à seguridade social".

O grupo de entidades também solicita que se fortaleça a assistência financeira aos principais países e localidades receptoras de migrantes. Para as organizações, os governos não podem "criminalizar a migração".

Acesso

Outra recomendação é de que governos garantam "o ingresso das pessoas venezuelanas ao território para que possam buscar proteção internacional ou satisfazer suas necessidades humanitárias urgentes, assim como garantir o princípio da unidade familiar".

Além do status de refugiado, a ONU solicita que os governos abram novos canais de regularização dos venezuelanos, incluindo vistos humanitários, vistos para visitantes, reunificação familiar, vistos de trabalho, residência, e vistos para estudantes e para aposentados.

Quanto ao fluxo de refugiados, solicita-se que os governos estabeleçam "procedimentos justos e eficazes, com enfoques que levem em conta a idade, o gênero e as características culturais (...) que permita aos solicitantes de asilo trabalhar durante o trâmite de sua solicitação".

Mas, acima de tudo, o grupo pede que se respeite o princípio de não devolução ao território venezuelano de um refugiado e que o direito à nacionalidade seja considerado.

Região

Diante da dimensão da crise, a ONU recomenda que a América do Sul busque uma coordenação regional e uma "responsabilidade compartilhada" nos esforços de recepção, resgate e alojamento desses imigrantes.

Outra recomendação é para que se considere respostas coletivas a grupos de venezuelanos, dispensando em alguns casos uma avaliação individualizada de cada um dos migrantes e refugiados.

Para completar a lista de propostas, as entidades sugerem que os governos da região tomem medidas para pressionar o Estado venezuelano a garantir livre passagem de assistência humanitária para a população, sem discriminações.