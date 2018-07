ONU: Marrocos leva plano para fim da violência na Síria O Marrocos apresentou na noite desta sexta-feira um rascunho de resolução ao Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) para acabar com a violência política na Síria e realizar uma transição política pacífica no país, com a renúncia do presidente Bashar Assad. O projeto de resolução, com forte apoio dos países europeus e árabes, pede ao Conselho de Segurança que apoie o plano da Liga Árabe para que Assad renuncie e ocorra uma transição pacífica de poderes. A proposta de resolução deverá ser debatida durante dias no CS da ONU e existe a chance de que seja vetada pela Rússia e a China. A Rússia disse que não apoiará qualquer resolução que peça a renúncia de Assad.