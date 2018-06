ONU mostra falha no tratamento de crianças com HIV

Apenas 24% das crianças com HIV recebiam terapia anti-retroviral no final de 2013, em comparação com 38% dos adultos. O número de crianças na terapia aumentou apenas três pontos porcentuais durante o primeiro semestre de 2014, em comparação a seis pontos porcentuais nos adultos.

Os números são parte de um relatório da agência das Nações Unidas para Aids divulgado nesta segunda-feira com detalhes dos esforços para acabar com a epidemia de AIDS como uma ameaça mundial até 2030.

No lado positivo, houve um progresso dramático em parar novos infecções de HIV entre crianças. O número de crianças infectadas em 2013 foi 58% menor do que em 2002, ano em que os casos atingiram recorde. Fonte: Associated Press.