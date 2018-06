ONU não renovará missão de observação na Síria, diz embaixador

"O mandato da Unsmis acaba em 19 de agosto. A Unsmis vai desaparecer", disse Araud, que preside o Conselho de Segurança no mês de agosto, referindo-se à missão de observação no país. Ele afirmou que não foram atendidas as condições para a renovação do mandato.

O embaixador russo na ONU, Vitaly Churkin, declarou que os cinco membros permanentes do Conselho de Segurança --Rússia, China, Estados Unidos, França e Grã-Bretanha-- e líderes regionais importantes vão se reunir em Nova York na sexta-feira para analisar a situação síria.

Araud disse lamentar que a missão de observadores da ONU vá acabar.

(Reportagem de Michelle Nichols)