ONU nega que forças de paz em Golã tenham sido obrigadas a entregar armas a rebeldes sírios O chefe da força de paz da ONU negou veementemente nesta quarta-feira as alegações do chefe do exército das Filipinas de que as forças de paz filipinas nas Colinas de Golã foram ordenadas a entregar suas armas para militantes islâmicos que os mantinham presos.