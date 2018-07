ONU, Otan, Europa e EUA condenam 'atentados' na Noruega

Atualizado às 18h26

OSLO - A União Europeia, os EUA, a Organização das Nações Unidas (ONU) e a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) emitiram comunicados nesta sexta-feira, 22, condenando os "atentados" ocorridos na Noruega que deixaram ao menos 11 mortos. No primeiro incidente, uma bomba matou sete pessoas e um dos prédio do governo. No segundo, um homem abriu fogo em um acampamento da juventude do Partido Trabalhista. Apesar das condenações, não é certo que se trate de ataques terroristas.

Veja também:

Brasileiro em Oslo: 'Havia muitas pessoas chorando nas ruas'

Há um ano, 3 foram presos em Oslo por laços com Al-Qaeda

As primeiras imagens do local da explosão em Oslo

VÍDEO: Imagens revelam destroços da explosão na capital

YOUTUBE: Vídeo do local da explosão que atingiu prédios do governo

O secretário-geral da Otan, aliança militar da qual a Noruega faz parte, chamou a explosão de "ato abominável". Cerca de 400 soldados noruegueses fazem parte da missão do grupo no Afeganistão.

O secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), Ban Ki-moon, mostrou consternação pelos atentados, indicou um porta-voz, Martin Nesirky, por meio de comunicado. "O secretário-geral está horrorizado após tomar conhecimento da grande explosão em Oslo e do tiroteio em Utoya", diz a nota, afirmando ainda que Ban condena o uso da violência e expressou suas condolências ao povo norueguês.

Já José Manuel Barroso, presidente da Comissão Europeia, se disse chocado com o incidente. Ele disse que um ataque dessa magnitude não é "algo que se pode esperar na Noruega, comumente associado com a paz interna e como um país que busca a paz fora".

Herman Von Rompuy, presidente da União Europeia, condenou a "covardia" dos ataques. "Condeno da maneira mais enérgica os atos de covardia, que não tem nenhuma justificativa", disse ele em comunicado. O belga ainda enviou uma mensagem de condolências e solidariedade ao primeiro-ministro norueguês Jens Stoltenberg e ao povo.

Na Grã-Bretanha, o secretário de Relações Exteriores, William Hague, condenou os "terríveis ataques", classificados como "atrocidades". "Repudiamos todos os atos de terrorismo e apoiaremos a Noruega para fazer frente a tais atrocidades", publicou o chanceler em seu Twitter.

Os Estados Unidos, que são atualmente o maior agente internacional no combate ao terrorismo, também se pronunciaram contra os "depreciáveis incidentes" e se mostraram dispostos a ajudar no que for preciso, segundo disse Heude Bronke Fulton, porta-voz do Departamento de Estado. O presidente americano, Barack Obama, enviou condolências pessoais ao povo norueguês.

Com agências internacionais