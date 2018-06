ONU parabeniza Colômbia e pede implementação exemplar de acordo de paz

NAÇÕES UNIDAS - O secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, parabenizou na quarta-feira, 24, a Colômbia pela conclusão das negociações de paz entre o governo e as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) e pediu um esforço "decidido e exemplar" para implementar os acordos firmados em Havana.

"O secretário-geral parabeniza o presidente Juan Manuel Santos, o líder das Farc, Timoléon Jiménez, e as equipes negociadores em Havana por seu árduo trabalho e perseverança para chegar a essa etapa do processo", disse Ban por meio de comunicado.

Além disso, o diplomata sul-coreano quis parabenizar organizações e cidadãos que contribuíram para o diálogo com propostas, além também dos países fiadores do processo - Cuba e Noruega. "Agora que as negociações foram finalizadas, será necessário um esforço igualmente decidido e exemplar para implementar os acordos", afirmou o secretário-geral da ONU.

Ban também pediu que a comunidade internacional preste "todo seu apoio à Colômbia nesta nova e transcendental etapa do processo de paz". "Estaremos ao lado da Colômbia em seu empenho por construir um futuro em paz", disse o diplomata sul-coreano. / EFE