ONU pede à Síria que autorize entrada de inspetores

Ban disse que os inspetores de armas já analisam as evidências disponíveis, mas defendeu que a entrada "sem demora nem condições prévias" dos especialistas da ONU é necessária para reconstituir os acontecimentos e "esclarecer todas as dúvidas".

O governo da Síria pediu o envio de inspetores de armas da ONU depois de acusar rebeldes de terem usado armas químicas em um ataque nas proximidades de Alepo. Posteriormente, os Estados Unidos apresentaram "indícios" de que o governo sírio também teria feito uso desse tipo de armamento.

Enquanto Damasco quer uma investigação limitada a sua denúncia, Ban autorizou uma investigação mais ampla, que inclui as suspeitas contra o governo sírio. As informações são da Associated Press.