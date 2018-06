ONU pede à UE reforço em forças de resgate no mar O chefe da agência de refugiados das Nações Unidas disse que as mais recentes mortes de migrantes no Mediterrâneo mostram a necessidade de aumento das capacidades de resgate no mar. O Alto Comissário da ONU para Refugiados, António Guterres, disse em comunicado neste domingo que o naufrágio de um barco superlotado com cerca de 700 migrantes em águas líbias "confirma quão urgente é restaurar uma operação robusta para resgate no mar". Segundo ele, caso isso não ocorra, as pessoas em busca de segurança "continuarão morrendo no mar". Conforme Guterres, a ONU pediu à União Europeia "uma resposta urgente", o envio de mais forças de busca e salvamento e o aumento das vias legais para a migração segura.