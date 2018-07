ONU pede doações para ajudar governo palestino A ONU pediu ontem doações internacionais para ajudar a Autoridade Palestina, que enfrenta uma "crítica" falta de recursos. Segundo o coordenador especial da ONU para o processo de paz no Oriente Médio, Robert Serry, este ano o governo do presidente palestino, Mahmoud Abbas, vem enfrentando uma crise financeira cada vez mais aguda. Na semana passada, a Arábia Saudita doou US$ 100 milhões para ajudar a Autoridade Palestina a pagar os salários de junho. A AP disse no início do ano que tinha dívidas de mais de US$ 1,5 milhão com bancos e empresas.