ONU pede investigação de violência em protesto no México que deixou 10 mortos

CIDADE DO MÉXICO - O Alto Comissariado para os Direitos Humanos da ONU pediu uma investigação independente sobre a violência que deixou 10 mortos e mais de uma centena de feridos em Oaxaca, sudeste do México, durante um protesto de professores que se opõem a uma reforma educacional.

O governo, entretanto, anunciou um diálogo com os docentes, mas advertiu que manterá sua reforma.

Na terça-feira, o Alto Comissariado condenou em um comunicado a violência e assinalou que o uso da força como último recurso por parte dos agentes de segurança pública deve "sujeitar-se aos princípios de razoabilidade e proporcionalidade, evitando violações ao direito à vida e integridade física".

O texto recordou a pertinência de contar com uma "lei geral sobre o uso da força que seja aplicável a todas as forças de segurança" e pediu uma "investigação independente, pronta, exaustiva e imparcial" dos atos de violência.

No domingo, no povoado de Nochixtlán de Oaxaca houve um confronto, que contou com troca de disparos, depois que 800 policiais federais e estatais desmontaram bloqueios de estradas que eram mantidos pelos membros da beligerante Coordenadoria Nacional de Trabalhadores da Educação (CNTE) e seus simpatizantes, que se opõem à reforma educacional impulsionada pelo presidente Enrique Peña Nieto.

Segundo autoridades, oito pessoas morreram em Nochixtlán, sete delas feridas por balas, além de outras quando um artefato explosivo foi acionado.

Segundo o comissionado da Polícia Federal, Enrique Galindo, os agentes de segurança pública chegaram sem armas ao protesto civil, mas tiveram que retornar armados após serem aguardados por cerca de 2 mil pessoas "radicais", algumas deles armadas.

O governo federal anunciou na segunda-feira uma investigação para determinar se algum dos mortos em Nochixtlán haveria sido vítima de balas policiais. A Polícia Federal reconhece que os disparos não vieram dos professores, enquanto a CNTE os atribui aos "infiltrados", acusando os policiais de "dispararem sem piedade".

Outros dois homens, entre eles um jornalista gráfico que captou imagens de roubos em outro protesto, foram mortos a tiros por desconhecidos no povoado de Juchitán.

O governo anunciou em um comunicado que na quarta-feira haverá um encontro com a CNTE que será comandado pelo secretário de Governo (Interior) e terá como objetivo "escutar as explicações e as razões" do magistério dissidente.

Busca-se "avançar na construção de soluções que permitam retornar a tranquilidade das regiões do país que se viram afetadas pelas mobilizações recentemente", disse o governo em um comunicado. /AFP