ONU pede mais ajuda humanitária para a Síria

Frente a representantes de mais de 60 nações na conferência, a ONU pediu que os países doassem cerca de US$ 1,5 bilhão para ajudar os sírios abatidos pela guerra civil e por volta de 700 mil refugiados nos países da região.

Os autoridades da ONU afirmam que possuem apenas uma fatia do montante total necessário, apesar das doações internacionais terem aumentado muito antes do encontro no Kuwait. Ontem, a União Europeia e os Estados Unidos prometeram ceder um total de quase US$ 400 milhões para a Síria.

As informações são da Associated Press.