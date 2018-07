ONU pede mais ajuda para refugiados líbios na Tunísia

"Eu quero dizer obrigado ao povo e ao governo da Tunísia por sua hospitalidade e enormes esforços em nome dos refugiados líbios", disse António Guterres, o alto comissário da Acnur, após uma reunião com o ministro de Relações Exteriores Mouldi Kefi.

Em sua segunda viagem à Tunísia em dois meses, Guterres também elogiou o levante popular que derrubou o presidente tunisiano e inspirou outros povos da região. Ele disse que inicialmente ficou desapontado com a falta de apoio mundial ao levante, mas ficou feliz com a promessa de bilhões de dólares em assistência feita pelo Banco Mundial e por outros países do G-8 (oito maiores economias do mundo) em sua última cúpula.

A economia da Tunísia foi seriamente afetada pela queda do turismo desde o levante e pela pressão causada pela chegada de refugiados. Tem ocorrido confrontos na fronteira entre moradores irritados e refugiados.

Guterres disse que visitará a fronteira com a Líbia para atrair a atenção do mundo para a urgência da situação. Sua visita à Tunísia foi parte das comemorações do Dia do Refugiado, celebrado em 20 de junho. As informações são da Associated Press.